Scandale financier à la mairie de Guédiawaye : Aliou Sall exige la lumière sur les 79 millions dont serait accusé Ahmed Aidara

L’occasion n’a pas été ratée par l’ancien maire de la ville de Guédiawaye pour décrier « la gestion chaotique »de son successeur. Aliou Sall invite les corps de contrôle à faire la lumière sur ce « présumé scandale financier »de plus de 79 millions de francs CFA qui seraient transférés « par erreur » à un entrepreneur qui est le proche de l’actuel maire, Ahmed Aidara. Ce dernier pourrait-il être dans de beaux draps après l’éclatement de cette affaire qui n’a pas encore finit de faire couler de l’encre ? En tout état de cause, son prédécesseur, dans l’Entretien avec Dakaractu, se dit favorable à une enquête rigoureuse pour que la vérité jaillisse. « Le contexte voudrait que ces plus de 79 millions soient élucidés. D’ailleurs , il y a d’autres dossiers dont on parle souvent, mais ce qui est clair, c’est qu’un audit sérieux doit être mené, y compris pour mon magistère… » fera t-il savoir.









Cheikh S. FALL