Scandale financier à la Dgp : Les précisions du Délégué général, Abdoul Aziz Kébé

Le Délégué général au pèlerinage (DGP) à la Mecque a profité de sa visite à la 28e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) pour apporter des éclairages sur le scandale financier qui a éclaboussé la structure qu’il dirige depuis 2016.

En effet, le ministère des Affaires étrangères, dans son rapport d’audit effectué par son instrument de contrôle à savoir l’Inspection des services, a fait part d’un certain nombre de violations liées notamment, à la surfacturation, l’acquisitions fictives, les fausses certifications de service, le recrutement nébuleux, entre autres, irrégularités. Au pavillon Brun où est installé la structure qu’il pilote, Abdoul Aziz Kébé a tenu à éclaircir la lanterne des Sénégalais.



« C’est un rapport sur le pèlerinage et non sur le Délégué général » s’est-il justifié. Il renchérit en soulignant que l’ensemble des services qui s’activent autour de la gestion du pèlerinage sont concernés par le document. « La gestion du pèlerinage incombe à la Délégation générale mais démembrée, entre plusieurs structures. Notamment, la direction de l’administration générale et de l’équipement du ministère des affaires étrangères, le régisseur de la caisse d’avance, le délégué général en tant qu’ordonnateur des dépenses et le chef de la cellule administrative, en tant que gestionnaire de la délégation ».



« C’est l’ensemble de ces personnes qui ont géré le pèlerinage et le rapport interpelle l’ensemble de ces acteurs, chacun dans un secteur donné » confie Dr Abdoul Aziz Kébé qui a précisé que des réponses convaincantes ont été apportées sur ce dossier finalement classé sans suite.