L’ancien Pm Abdoul Mbaye, membre du Congrès de la Renaissance Démocratique, lors de la conférence de l’Alliance, s'est beaucoup appesanti sur l’implication de Aliou Sall dans le dispositif de magouille et sur son départ tout comme celui de Thierno Alassane Sall du gouvernement.

Qu’est ce que Aliou Sall faisait pour mériter un salaire de 14 millions de Fcfa? S’interroge t-il.

Et qu’on nous dise si son salaire a été déclaré aux impôts? a-t- il ajouté.

Selon lui, l’interrogation selon laquelle les contrats conduiraient à la ruine n’est pas à l’ordre du jour et il croit qu’il revient à la compagnie Bp de réparer si toutefois il y a vol dans ce dossier.

Abdoul Mbaye a tenu aussi à alerter sur une éventuelle disparition des décrets sur le site du journal officiel.

‘’Les décrets sont en train de disparaître sur le site du journal officiel depuis ce matin’’, préviendra -t-il.

L’ancien Pm s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse du Congrès de la Renaissance Démocratique qui regroupe le mouvement Tekki du parti de l’émergence Citoyenne, le mouvement pour la République des Valeurs, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, la Ligue Démocratique Debout, le mouvement ’’Taxaw Temm’’ et le mouvement Ensemble...