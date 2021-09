Scandale des passeports diplomatiques / Cheikh Ahmed Tidiane Youm (PUR) : « Dans certains pays européens vous ne pouvez pas entrer avec un passeport diplomatique sénégalais »

L'affaire des passeports diplomatiques continue à faire les choux gras de la presse et des hommes politiques. C'est Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable de la stratégie et de la vie politique du PUR, membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, qui a fustigé ce scandale.



Dans tous ses états, l'homme politique de l'opposition de déplorer : " Ils ont terni l'image du député, de l’Assemblée nationale et de surcroît l'image du Sénégal. Dans certains pays européens vous ne pouvez pas entrer avec un passeport diplomatique sénégalais. Avec ces agissements, le passeport diplomatique sénégalais ne vaut plus rien!"