Scandale dans l’électrification rurale solaire à kolda : ECREE et ASER épinglent Energie R pour escroquerie, fraude…

« ECREEE a servi une mise en demeure au projet énergie R qui doit lui restituer du matériel reçu (motos, véhicules, etc.), suite à deux accidents graves survenus l’un ayant entraine mort d’homme, alors que les engins en question n’étaient pas en mission officielle. En effet, il est avéré que dans les deux cas il y avait détournement d’objectif. Nous avons constaté des dysfonctionnements et agissements de la part de Energie R au préjudice des bénéficiaires, notamment le fait qu’Energie-R ait collecté des frais d’installations intérieures avec les abonnés potentiels sans mandat ou discussion préalable avec le Coordinateur. Encore pire, est le fait que nous n’arrivons pas à localiser l’argent collecté dans un compte du projet ou compte séquestre», annonce Siré Diallo, responsable de projet à ECREEE.



Et tous les villages enquêtés comme Thidelly, Thiéwa Lao, Bassoum Bayoungou, Sobouldé sur un total de 40 villages, présentent les symptômes d’incompréhension au sujet de ces frais d’installations intérieures collectés par énergie R au détriment des villages.



Diouta Baldé chef de village de Sobouldé (département Médina Yoro Foula) d’avancer : « nous avions inscrit des personnes dont certaines avaient payé en recevant des reçus avec énergie R. Mais une autre mission est venue nous dire que les installations intérieures ne doivent pas être payées ni à ECREEE ni à Energie-R.

Je détiens les fiches que ECREEE m’a donné où j’ai inscrit des gens et leur technicien n’a pas demandé de paiement. D’ailleurs, pour preuve, le jour où les techniciens installaient les cables chez moi, ils m’ont dit sur ma demande, que nous ne devons rien payer », confirme-t-il.



Siré Diallo de ECREE de préciser : « actuellement, le projet est en phase de finalisation dans les 40 villages. C’est un projet qui revient à l’Etat du Sénégal avec co-financement de l’Union Européenne et de l’ASER sous la coordination d’ECREEE, par conséquent les règles en matière de gestion de deniers publiques doivent être de mise. Energie-R demande à faire les travaux et gérer plus tard les ERILs. Cependant la règlementation en vigueur exige des appels d'offres et aussi la gestion des ERILs obéissent à des procédures mises en place par l'état Sénégalais. Ce n’est pas du ressort de l’ECREEE de désigner un gestionnaire ou d'attribuer la gestion à un quelconque opérateur et donc à ce sujet l'Aser et les services compétents de L'état concernés prendront leur responsabilité.

Le contentieux avec énergie-R c’est surtout au niveau de la gestion optimale des ressources du projet et rien d’autre. A ce stade, Energie-R n’est pas exclu du projet mais une suspension est en cours afin de nous permettre de situer les faits et de localiser les fonds non-justifiés. ECREEE n’a pas vocation de se substituer à un partenaire privé. Mais notre role de coordination nous donne des prérogatives et des devoirs. C’est le cas pour nos partenaires aussi dans la mise en œuvre de ce projet, souligne-t-il.



Mamadou Samba Diallo du village de Bassoum (Kolda) de confirmer cette suspicion : « à Bassoum et à Théwalao, on nous a inscrits et depuis lors on attend. Tout était confus dans notre tête avant l’arrivée de ECREEE et de l’ASER (agence sénégalaise de l’électrification rurale) qui nous ont édifié sur les objectifs du projet », estime-t-il.



Hamadou Baldé habitant de Sobouldé d’avancer : « j’ai souscrit avec énergie R depuis un an, à une demande d’abonnement domestique pour l’électricité de niveau 1 dont je détiens le reçu et je devrais verser à leur retour la somme de 12.000 f cfa. Dans mon reçu les tarifs sont compris entre 12.000 F CFA et 100.000 f cfa pour les différents niveaux de souscription» affirme-t-il.



« À l’entrée de chaque centrale nous avons une pancarte qui montre que c’est un projet appartenant à l’État du Sénégal (ASER) et les bailleurs sont aussi visibles dont le principal est l’Union européenne représentée par son logo », dit Siré Diallo



À en croire Alghassimou Diallo responsable de la maintenance et de la centrale solaire de Sobouldé, « énergie R nous a dit qu’il faut payer pour les installations intérieures, mais ECREEE nous a affirmé que les installations intérieures sont gratuites. J’ai inscrit 22 personnes sur instruction de ECREEE sans frais, et pourtant énergie R a continué à nous faire croire qu’il faut à tout prix payer. Mais je ne les vois plus... », conforte-t-il.