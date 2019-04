Scandale dans l’électrification rurale solaire à Kolda : ECREE et ASER épinglent Energie R pour escroquerie et fraude…

« ECREE a servi une mise en demeure au projet énergie R qui doit lui restituer du matériel reçu (motos, véhicules, etc.) Nous avons constaté dans la phase de finalisation du projet, des dysfonctionnements annonçant une escroquerie et fraude de la part de Energie R au préjudice des bénéficiaires en les inscrivant moyennant de l’argent avec des reçus, alors que les services sont gratuits », annonce Ciré Diallo, responsable de projet à ECREE.



Et tous les villages enquêtés comme Thidelly, Thiéwa Lao, Bassoum Bayoungou, Sobouldé sur un total de 40 villages, présentent les symptômes d’une escroquerie organisée au détriment des populations, par énergie R.



Diouta Baldé chef de village de Sobouldé (département Médina Yoro Foula) d’avancer : « nous avions inscrit des personnes dont certaines avaient payé en recevant des reçus avec énergie R. Mais une autre mission est venue nous dire que le projet est purement social et gratuit, on ne paie rien pour avoir de l’électricité. Je détiens les fiches que ECREE m’a données où j’ai inscrit des gens. D’ailleurs, pour preuve, le jour où les techniciens installaient le courant chez moi, ils m’ont dit sur ma demande, que nous ne devons rien payer », confirme-t-il.



Ciré Diallo de ECREE de préciser : « actuellement, le projet est en phase de finalisation dans les 40 villages pour 40 mini centrales solaires. C’est un projet de l’Union européenne exécuté par ASER (état du Sénégal), par conséquent énergie R ne fait plus partie du projet, car il est privé. Et, le privé bien entendu ne peut pas gérer un bien public. Nous allons lancer un appel d’offres pour remplacer énergie R pour éviter tout détournement d’objectifs entre autres », souligne-t-il.



Mamadou Samba Diallo du village de Bassoum (Kolda) de confirmer cette suspicion : « à Bassoum et à Théwalao, on nous a inscrits et depuis lors on attend. Tout était confus dans notre tête avant l’arrivée de ECREE et de l’ASER (agence sénégalaise de l’électrification rurale) qui nous a édifié sur les objectifs du projet », estime-t-il.



Hamadou Baldé habitant de Sobouldé d’avancer : « j’ai souscrit avec énergie R depuis un an, à une demande d’abonnement domestique pour l’électricité de niveau 1 dont je détiens le reçu et je devrais verser à leur retour la somme de 12.000 f cfa. Dans mon reçu les tarifs sont compris entre 12.000 F CFA et 66.000 f cfa pour les différents niveaux de souscription» affirme-t-il.



« À l’entrée de chaque centrale nous avons une plaque qui montre que c’est un projet appartenant à l’État du Sénégal (ASER) et l’Union européenne représentée par ECREE », dit Ciré Diallo.



À en croire Alghassimou Diallo responsable de la maintenance et de la centrale solaire de Sobouldé, « énergie R nous a dit qu’il faut payer pour obtenir de l’électricité, mais ECREE nous a affirmé que l’électricité est gratuite. J’ai inscrit 22 personnes sur instruction de ECREE sans frais, et pourtant énergie R a continué à nous faire croire qu’il faut à tout prix payer. Mais je ne les vois plus... », conforte-t-il.