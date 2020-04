Scandale aux ADS : Des retraités payés un million par mois, le SG 3 millions et 2 500 000 pour tous les directeurs, 468 millions partagés entre 206 prestataires en 2019

C’est la bamboula à la Direction des Aéroports du Sénégal! Des révélations graves du Président du Conseil d’orientation visé par des attaques du Syndicat des personnels des Aéroports du Sénégal (SPAS). Ces derniers lui reprochent dans le cadre du renouvellement de l’Assurance maladie et des personnes physiques prestataires à l’agence des Aéroports du Sénégal de vouloir de vouloir clôturer le compte 632, où sont logées les rémunérations de certains travailleurs de l’Agence. Mais selon Ibra Ndiaye, ce compte qui engage des prestataires crève le budget de l’Agence des aéroports du Sénégal.

« Ce compte est mis en place pour soi disant engager des prestataires physiques payés à hauteur d’un demi-milliard sur les ressources publiques. Le code du travail ne connait pas ce type de contrat. La Direction générale n’a jamais osé faire un audit du personnel depuis Mai 2012 soit sept ans de mal gestion en maintenant des retraités (qui sont prêts à tout exécuter), avec plus d’un million de salaire par mois avec ses conséquences sur la structure, la jeunesse, etc... Au total en 2018, 206 prestataires officiaient à L’ADS et percevaient près de 30 millions par mois soit 360 000 000 par an. Ce chiffre ne cesse de monter chaque année et a atteint en 2019, 468 375 000 000 F CFA voir dernier budget modifié en novembre 2019. Aujourd’hui avec une absence d’activités à Dakar, on est encore en train de recruter à tout va pour revivre la même situation d’antan », a répliqué l’ancien DG de l’APDA.

« En 2016, une augmentation de salaires au top management y compris le SG nommé par Décret (3 millions pour le SG et 2 500 000 pour tous les directeurs). En fin janvier 2019 toujours, la Direction générale a augmenté les salaires à tout le personnel avec une incidence par mois de 11.113.794 ce qui a ramené les salaires par mois à 194.382.041 Soit un montant total d’augmentation de 133 365 528 par an sans passer par le conseil A ». Pendant dix ans, selon toujours M Ndiaye, aucun investissement sérieux n’a été effectué dans ces aéroports et pourtant l’aéroport principal qui devait tirer ces aéroports avait un budget supérieur à 20 milliards même pour former les agents c’était un problème avec des contrôleurs sans la licence, l’état du matériel vétuste, absence de procédures, d’infrastructures, et de formation du personnel, etc.