Scandale au KFC Angleterre : Une cliente trouve une tête de poulet entière dans sa commande.

Mécontente de sa surprenante découverte lors de son repas, la cliente anglaise dénommée Gabrielle, n’a pas manqué de partager ce cliché ainsi qu’une critique acerbe sur les réseaux sociaux.



En guise de réplique, la firme américaine a affirmé, dans un communiqué publié sur New-York Post, avoir été surprise par cette publication. «Depuis que Gabrielle nous a contactés, nous cherchons à savoir comment cela a pu se produire. » Désolée et s’excusant de ce désagrément, ils ont eu à contacter la cliente malheureuse afin de la dédommager pour le préjudice subi.



Compte tenu de cette défaillance notée, KFC a assuré que l’ensemble de son effectif et de ses partenaires avaient été sensibilisés à cette problématique afin de renforcer les contrôles. « Nous avons déjà mis en place des mesures supplémentaires avec nos fournisseurs et nous avons formé nos équipes pour éviter que cela ne se reproduise », a conclu l’homme contacté par le journal américain.