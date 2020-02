Scandale au Coud : « L'arroseur sera arrosé » (Me El H. Diouf)

L’ouvrage du journaliste Pape Alé Niang sur le scandale financier du Coud incriminant le ministre de l’enseignement supérieur et ex patron du Coud est qualifié de diffamatoire par les avocats de Cheikh Oumar Hanne qui se sont constitués en collectif pour ester en justice contre l’auteur du livre et ses complices. Pour Me El Hadj Diouf, la bande à Pape Alé Niang est motivée par une intention de nuire. ‘’C’est de l’acharnement contre Cheikh Oumar Hanne. Ce dossier est purement politique’’, a-t-il déclaré dans l’après-midi de ce 14 février à l’occasion d’une conférence de presse pour apporter des clarifications sur cette affaire. ‘’Il vise Macky Sall et non Cheikh Oumar Hanne, leur ennemi commun (...) nous avons des documents et à l’audience ils seront surpris, l’arroseur sera arrosé’’, a juré Me Diouf.