Scandale à l'hôpital régional de Kaolack : Un nourrisson déclaré mort par un médecin, finalement retrouvé vivant dans un carton.

Selon le père qui s'en est ouvert à la presse, son bébé qui a été déclaré mort par un médecin à la pédiatrie de l’hôpital régional de Kaolack, a été retrouvé vivant dans un carton quelques heures plus tard à la morgue dudit hôpital.



Face à la presse, le père du bébé qui répond au nom de Alassane Diallo parle de négligence et promet du coup de saisir la justice.



« J’avais amené ma fille à l’hôpital et ce matin je suis venu pour m’enquérir de son état, mais le médecin m’a dit qu’elle (l’enfant) est fatiguée et avait des douleurs au niveau de la tête. Quelque temps après je suis revenu mais à ma grande surprise, une infirmière m’a annoncé sa mort et m’a remis un certificat de décès. Ainsi, une fois à la morgue, le corps qui n’y était pas, a été après amené par quelqu’un d’autre dans un carton. Et lorsque que mon ami a touché le cou du bébé, elle a commencé à crier. On allait enterrer ma fille vivante. C’est vraiment déplorable. C’est un cas qui n’est pas du tout nouveau dans nos hôpitaux. Sur ce, j’interpelle le ministre de la santé parce que trop c’est trop! »



À signaler que le nourrisson est finalement décédé... Les services de l'hôpital régional de Kaolack ont tenu un point de presse pour se prononcer sur cette situation.



Nous y reviendrons...