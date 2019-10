Scandale à Cafal : Plus d’un milliard détourné..

Un scandale éclabousse la Compagnie africaine forestière et des allumettes (Cafal). Selon Libération, l’usine de fabrication d’allumettes a été victime d’escroquerie portant sur 1,117 milliard de Fcfa. Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire qui vise nommément Ibrahima Birima Konaté dit «Ibk » et X. Ce n’est pas tout.

Dans cette affaire, indique le journal, les gendarmes de la Section de Recherches ont fustigé le rôle de la notaire Bineta Thiam et celui du conservateur de Pikine, Macodou Sall.