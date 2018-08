Scandale à CCBM Electronics : 20 téléviseurs « Samsung » contrefaits saisis chez un revendeur agrée

Un vent de scandale souffle chez « Ccbm Electronics» avec la saisie chez un de leurs revendeurs agrées, « BME Serigne Mboup », sis au 46 Avenue Lamine Guèye Dakar Plateau, de 20 téléviseurs de la marque « Samsung » . Un canal d’importation de produits contrefaits acquis à très bas prix et revendus au prix de la marque Samsung.

Si l’on s’ait que « CCBM Electronics » est le représentant exclusif de la marque au Sénégal, cette affaire est un vrai scandale si jamais aussi la responsabilité de la filiale de Samsung au Sénégal est avérée.



En effet, tout est parti d’une plainte d’un client de « BME Serigne Mboup », qui avait acquis une télévision « Samsung » 43 pouces à 255.000 francs CFA. Après vérification auprès de « Samsung Word » il s’est avéré que la télévision n’était pas authentique. Suffisant pour le client de déposer une plainte à la Gendarmerie de Thiong pour escroquerie manifeste et recel de produits contrefaits.



C’est ainsi que la gendarmerie de Thiong a fait une descente dans les locaux de la succursale de « CCBM Electronics ». Plus de 20 appareils ont été saisis et acheminés vers la brigade de Thiong pour vérification.



Entendu par les lumiers, Ndour le gérant de "BME Serigne Mboup", aurait voulu étouffer l’affaire. A suivre...