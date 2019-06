Scandale Petro Tim : Barthélémy Dias démissionne de l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

Le torrent dévastateur du Scandale à 10 milliards de dollars affecte l’Association des maires du Sénégal. En effet, Barthélémy Dias n’a pas été tendre avec ses camarades maires de l’Association des maires du Sénégal qu’il accuse de soutenir Aliou Sall dans cette affaire. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a donc préféré démissionner de l’instance et invite ses collègues maires notamment ceux proches de Khalifa Sall de bien vouloir démissionner, en premier Soham Wardini qu’il invite solennellement. Barth s’interroge sur les raisons du soutien de l’AMS à l’endroit du frère du président Macky Sall. Où était l’Ams quand on m’a attaqué? Où était-elle quand on liquidait Khalifa Sall ?» a-t-il martelé. Il a appelé l’AMS à faire preuve de plus de retenue.