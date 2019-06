Scandale Petro Tim : BBY traite les opposants d’affairistes et salue l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les accusations de l’opposition à l’encontre du régime dans le cadre du scandale sur le pétrole et le gaz impliquant le frère du président Macky Sall semble ne pas ébranler la majorité.

La coalition Benno Bokk Yaakaar a fait face à la presse ce 12 juin pour apporter la réplique. La majorité ne déchante pas, l’enquête a été effectuée pour jeter le discrédit sur l’État et ses institutions. Cependant, la cellule de communication de BBY taxe les opposants qui profitent du débat pour proférer des accusations fallacieuses d’affairistes véreux et de traitres. L’alliance salue toutefois, l’ouverture d’une information judiciaire qui selon elle, participera à éclairer la lanterne des sénégalais.