Barthélémy Dias est convaincu que l’enquête judiciaire ouverte par le Procureur de République sera confrontée à des limites objectives, notamment dans le cas où pour les besoins de son enquête, le juge d’instruction devrait entendre le président Macky Sall et des ministres aux privilèges de juridiction.

En raison de la gravité de cette affaire et de l’identité des personnalités impliquées, seule la Haute Cour de justice est compétente pour en connaitre, juge le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.

À l’évidence, il confie que les faits imputables à Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye sont constitutifs de délit grave.



Pour Barth, tant que Macky Sall sera président de la République la vérité n’éclatera pas au grand jour.

L’enquête ne doit pas servir d’alibi pour étouffer cette grave affaire, a-t-il confié...