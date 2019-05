Scandale : Interdiction de voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc

Les parents d’élèves sont avertis, notamment les musulmans. La Direction de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc statuant sur la tenue autorisée pour les élèves a décidé d’interdire le voile. Puisque désormais, la tenue se composera, à partir de la rentrée de septembre 2019, de l’uniforme habituel, avec une tête découverte, aussi bien pour les filles que les garçons. La Direction invite les élèves, lorsqu’ils entrent dans l’établissement, de respecter l’identité de l’école, en partie définie par la tenue. Cette décision concerne l’ensemble des établissements de la Congrégation à travers le monde (57 pays) et en particulier dans la province de l’Afrique de l’Ouest, composée du Sénégal, du Burkina-Fasso, du Niger et du Togo. La Direction rappelle que l‘Institution Sainte Jeanne d’Arc qui demeure un lieu d’éducation rigoureuse, accueille des personnes de toutes origines, cultures et croyances, sans exclusion.