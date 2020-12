Scandale / Cheikh Abdou Bara Dolly tacle Mame Boye Diao : « Ses trois voitures coûtent 150 millions, on doit lui demander l'origine de son argent en tant que fonctionnaire »

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly s'est prononcé sur son différend avec l'actuel directeur des Domaines, Mame Boye Diao. Sur ce, le député a tenu à préciser qu'il est un vendeur de voitures en provenance des États-Unis et il dispose d'un parking et emploie 20 jeunes. "J'avais une voiture Range Rover 2020 qui coûte 90 millions de F CFA, il m'a fait savoir qu'il veut cette voiture et je lui ai dit de me donner 3 terrains d'une valeur de 30 millions chaque", a-t-il déclaré.



Ainsi, il promet de publier la liste des personnes à qui il a octroyé des notifications. Selon lui, il a le plein droit de vendre des voitures, car il travaille, par contre Mame Boye Diao n'a pas le droit de vendre des terrains. "Les trois voitures dont Mame Boye Diao disposent coûtent 150 millions et on doit lui demander en tant que fonctionnaire, comment il a pu avoir ce montant", déplore-t-il.