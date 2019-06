Scandale BBC : « De simples soubresauts parmi tant d'autres, qui seront vite dépassés », estime Awa Niang

Le reportage de la BBC sur l’affaire Petrotim et les dommages collatéraux qui touchent des pontes de la République ne sont que « de simples soubresauts parmi tant d'autres, qui seront vite dépassés », estime la Députée Awa Niang. Selon elle, Aliou Sall a toujours été guidé par un souci de bien faire et le pétrole ne sera donc jamais une malédiction dans ce pays qui a des appuis rendus plus solides par le Chef de l'État qui met au-devant la transparence dans la gestion des affaires.

« Le rôle d'Aliou Sall dans l'exploitation du pétrole, une ressource naturelle, n'est plus à démontrer. Avant même l'arrivée du président de la République Macky Sall au pouvoir, il était aux avant-postes et a grandement permis au Sénégal d'être aujourd'hui cité parmi les pays pétroliers. Certes l'exploitation de cette ressource, cette richesse, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais nous sommes bien sur le bon chemin avec des efforts consistants des autorités qui ont mis en place un arsenal juridique pour éviter toute confusion » a-t-elle dit. La parlementaire de se répéter en notant que ces moments que nous vivons, ne sont que de simples soubresauts parmi tant d'autres, qui seront vite dépassés et que sa conviction est que M. Aliou Sall est un passionné « du Sénégal guidé par le simple souci de servir et non se servir de sa patrie qu'il aime tant ».