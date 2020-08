Sauvetage de l’année scolaire : « Nous avons pris toutes les précautions de manière lucide » (Mamadou Talla, ministre)

L’année académique a été bel et bien sauvée si l’on se réfère au constat dans le déroulement des examens dont la dernière en date est le CFEE et l’entrée en 6ème entamés ce 20 août au Sénégal. Interpellé sur la question par Dakaractu, le ministre de l’éducation nationale n’en doute point. « Nous avons comme mission d’assurer tout ce qui est enseignement et apprentissage et nous l’avons fait », a précisé Mamadou Talla. Pour lui, ce résultat est acquis grâce à l’implication des acteurs. « Nous avons pris toutes les précautions de manière lucide avec toute la communauté éducative. Nous n’avons pas constaté une flambée de cas de covid-19 dans le secteur », a-t-il fait savoir. Mamadou Talla s’exprimait à l’occasion d’une tournée dans quelques établissements de la capitale pour s’enquérir de l’état d’organisation de l’examen du CFEE et de l’entrée en 6ème qui a démarré ce 20 mars dans toute l’étendue du territoire.