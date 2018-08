Sauvegarde du patrimoine de l’ile de Saint-Louis : Les autorités planchent sur l’urgence de la réhabilitation des vieilles bâtisses

Classée patrimoine mondial de l’humanité en 2002, la ville de Saint-Louis est confrontée aujourd’hui à une situation de réhabilitation des bâtiments administratifs publics et privés de l’île. Un constat qui a poussé les autorités de ce pays à se pencher sur la question afin de préserver le statut de la ville tricentenaire qui est devenue une priorité.



Un Comité Régional de Développent présidé par l’adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives de Saint-Louis, a permis aux acteurs et autres participants de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en place afin de préserver son rang de patrimoine mondial de l’humanité.



Amadou Diop, de souligner que l’urgence et la nécessité de la réhabilitation des bâtiments administratifs publics et privés de la ville de Saint-Louis’’, reste et demeure car ‘’l’île est fortement menacée avec ses bâtiments presque en ruines, plus particulièrement certains établissements scolaires, administratifs, qui présentent aussi des conditions d’insécurité’’.



L’adjoint au gouverneur d’ajouter qu’un fonds d’urgence destiné à la mise en œuvre de cette réhabilitation est déjà en place et à partir du moment où le plan d’action a été validé par les acteurs et autorités locales, un cadre harmonisé doit désormais exister entre le public et le privé, cela pour permettre un démarrage effectif des travaux de rénovation des bâtiments de l’île’’.



Le directeur du patrimoine culturel, Abdoul Aziz Guissé, a expliqué que les travaux de réhabilitation des vieilles bâtisses devraient être normalement acheminés d’ici 2020’’.



Un CRD qui a permis aux participants de garder l’espoir qu’à travers ce besoin de réhabilitation des vieilles bâtisses, Saint-Louis, ville d’histoire, de culture et du bon goût, pourrait conserver encore son statut de patrimoine mondial.