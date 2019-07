Sargal Président Abdoulaye Wade : « Ceux qui ont bénéficié de ses largesses devaient être les premiers à le célébrer » (Toussaint Manga, député Pds)

La famille libérale réunie autour du Parti démocratique sénégalais a organisé ce samedi 20 juillet à la permanence de ladite formation politique, une cérémonie en hommage à l'ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade. Une rencontre initiée par la jeunesse et quelques inconditionnels du Secrétaire général du Pds. Regrettant l'absence des membres, fidèles alliés et fervents défenseurs de Wade père d'antan, l'honorable député Toussaint Manga a dans son discours convoqué l'histoire en évoquant les douze ans de règne de Me Abdoulaye Wade. À l'en croire, "ceux qui ont bénéficié de ses largesses devaient être les premiers à le célébrer". En outre, le député de la treizième législature a rappelé la dimension de l'artisan de la première alternance démocratique au Sénégal ...