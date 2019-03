Sargal Macky : "Rufisque a besoin d'être rénovée, Rufisque a besoin d'infrastructures dignes de ce nom..." Boubacar Albé Ndoye (Maire de Rufisque Ouest)

Les militants de la coalition BBY de la commune de Rufisque Ouest sous la houlette du coordinateur communal, M. Boubacar Albé Ndoye, s'étaient donné rendez-vous, ce Samedi 30 Mars, pour célébrer la victoire de leur candidat, M. Macky Sall, à la présidentielle du 24 Février dernier. Dans la commune de Rufisque Ouest, Bby avait obtenu plus de 54% grâce à un travail d'équipe avec des ténors comme Homère Seck et le garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall. La fête fut l'occasion pour l'édile de la commune, de plaider la cause de la ville et d'exprimer ses attentes par rapport au second mandat de Macky. Selon lui, "Rufisque a besoin d'être rénovée, Rufisque a besoin d'infrastructures dignes de ce nom..."