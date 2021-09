Sargal Beach Soccer / Me Augustin Senghor aux Lions : « Nous devons les remercier et les féliciter de cette prouesse »

La fédération sénégalaise de football a tenu à célébrer la grande aventure de l’équipe de Beach Soccer qui a été classée quatrième au récent mondiale de Moscou. Un classement historique gravé dans le marbre des annales du football.



« L’équipe a gagné des trophées avant le mondial. Nous aurions pu être sur le podium, mais il s’est passé ce qui s’est passé. Ils ont fait leur part du contrat. Raoul Mendy est l’un des trois meilleurs joueurs. Mais en ratant le dernier match de qualification, Al Seyni était parti pour devenir le meilleur gardien », souligne Augustin Senghor.



« Ils ont été distingués de l’ordre du Lion par le président de la République. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Nous devons les remercier et les féliciter de cette prouesse », souligne l'avocat.



« La compétition de l’intercontinentale, les lions seront de la partie. Les 8 meilleures nations seront à Dubaï. Au départ, la fédé avait dit non, mais après discussion et au vu de la liste des équipes, nous sommes revenus sur notre décision pour donner notre accord positif aux Lions... »