Saré Yoba Diega(Kolda) : Boubacar Diallo (maire/DC du ministère du développement communautaire) appelle les hommes politiques à l'unité pour élire Amadou Ba...

Le maire de Saré Yoba Diéga Boubacar Diallo (Ldr/yessal/bby) et directeur de cabinet du ministère des collectivités territoriales dirigé par Modou Diagne Fada appelle les politiques à l'unité pour élire Amadou Ba en février 2024. Ainsi, il a demandé qu'ils enterrent leur égo pour l'intérêt général. Il a fait cette déclaration lors de son accueil dans sa commune ce samedi 02 décembre pour communier avec les populations après sa nomination au poste de directeur de cabinet du ministère des collectivités territoriales. C'est une occasion qu'il a saisie aussi pour remercier le Président Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba, le ministre Modou Diagne Fada et les populations avec lesquelles il a communié cette après-midi.



Prenant la parole après avoir remercié Dieu et le Prophète (psl), il précise " j'appelle les politiques de la coalition bby à travailler dans l'unité pour élire Amadou Ba le candidat de notre coalition. A celà, je voudrais que chacun enterre son égo pour l'intérêt de notre coalition à savoir l'élection de Amadou Ba en 2024 comme président de la République."



Dans la foulée, il rappelle" en me nommant DC, c'est une grande confiance qui a été placée en ma modeste personne tout en honorant Saré Yoba Diéga. C'est pourquoi, nous populations, devrons être à la hauteur des attentes pour en faire de même à la prochaine présidentielle." En ce sens, " je remercie le ministre Moussa Baldé qui voulait être ici empêché mais qui a envoyé une forte délégation conduite par Younoussa Mballo DG PROVAL/CV."



Cependant, il soutient que la fonction de directeur de cabinet est une responsabilité importante. C'est fort de ce constat qu'il avance " ensemble, nous allons nous battre pour que les collectivités territoriales de Kolda puissent bénéficier aussi des avantages du ministère..."



Madou Diallo