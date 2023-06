Saré Guéladio (Kolda) : prime ses meilleurs élèves lors de la fête de l'excellence...

Le village de Saré Guéladio (MYF/Kolda) a primé ses meilleurs élèves lors de la neuvième édition de sa fête de l'excellence. Ainsi, plusieurs élèves ont été primés avec une présence accrue de filles en présence de l'équipe pédagogique et des parents. Cette fête a permis à ces élèves du Fouladou des profondeurs, de voir leur niveau d'études rehaussé avec les livres, les cahiers remis à cette édition. En ce sens, fêter les meilleurs élèves a permis de donner goût aux autres élèves des études et l'envie de réussir. Les témoignages sont unanimes sur les réalités que cette journée est en train de produire au niveau du village.

Pour Omar Baldé, l'initiateur de la journée et natif du village, "c'est un moyen pour nous de donner la chance à nos enfants comme tous les autres enfants du pays. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé à primer les meilleurs élèves, nous constatons que leur niveau a beaucoup progressé. En ce sens même le taux de réussite à l'examen est en hausse. Donc, on peut dire que ces petits gestes anodins signifient beaucoup pour nos élèves. C'est pourquoi, on va continuer à œuvrer dans ce sens pour la réussite des enfants..."

Dans la même dynamique, les élèves qui se sont réjouis des distinctions, promettent de redoubler d'efforts pour aller le plus loin dans les études...