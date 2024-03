Saraya / Don de véhicules aux CT : le Préfet Babacar Niang invite les maires “à travailler en parfaite intelligence avec les sociétés minières”

La SGO, filiale de Endeavor mining a remis ce 01 Mars 2024, 10 véhicules estimés à 285 millions aux collectivités territoriales du département de Saraya. Les représentants des différents ministères, à savoir Balla Ngom, conseiller technique du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire et Ibrahima Guèye, secrétaire général au ministère des Mines et de la géologie ont salué cet appui logistique et invitent les élus d'en faire bon usage. Quant au préfet du département de Saraya, Babacar Niang a invité les populations, et les élus locaux à accompagner la SGO pour permettre à la mine d'or de rester aussi longtemps. Il a ainsi témoigné les multiples efforts consentis par la SGO pour améliorer les conditions de vie des populations et appelle les autres sociétés minières à s'inspirer de SGO. Le Préfet Niang saisira cette occasion pour inviter les collectivités territoriales à travailler en parfaite intelligence avec les sociétés minières au grand bénéfice de leur communauté.