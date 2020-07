Saraya / Covid-19 : Le préfet interdit tout rassemblement et toute manifestation.

La région de Kédougou enregistre depuis une dizaine de jours un nombre de plus en plus croissant de cas confirmés de Covid-19.

En effet, la région a enregistré à ce jour 24 cas et plus d’un centaine de cas contacts recensés. Suffisant pour le préfet du département de Saraya, M. Cyprien Antoine Mballo, de prendre des mesures draconiennes "afin de limiter la propagation du virus dans le département."

À cet effet, l'autorité administrative a pris un arrêté portant interdiction de tout rassemblement et manifestation sur toute l'étendue du territoire.

Ainsi, "sont interdits, à compter de ce vendredi 24 juillet 2020 et, jusqu'à nouvel ordre, tous Rassemblements (notamment les réunions, activités sportives, cérémonies familiales...) et Manifestations, en milieu clos ou ouvert, sur toute l'étendue du Département de Saraya.

Toute infraction à cette interdiction est passible des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur."

Pour s'assurer du respect de cette directive, le préfet du département, invite les sous-préfets, les maires et les forces de sécurité et de défense de veiller à l'application de ces mesures.