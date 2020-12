Saraya : 09 Maliens, 2 Guinéens, 14 Burkinabé et 01 Sénégalais, arrêtés...

Les éléments de la gendarmerie de Saraya et les soldats qui préservent les eaux et les forêts du Sénégal ont fait un grand coup, en ce début de semaine. Une patrouille mixte entre les deux corps a donné une bonne moisson, car l'opération s'est soldée par l'arrestation de 26 délinquants.



Et parmi ces « délinquants » mis aux arrêts, il n’y a qu’un seul Sénégalais. Ce qui montre que cette partie Sud-Est du pays est la proie de malfaiteurs qui viennent des pays de la sous-région pour piller les ressources aurifères. C’est pourquoi grâce à cette patrouille mixte qui devient de plus en plus une habitude des forces de défense et de sécurité positionnées dans cette zone riche en ressources, 09 Maliens, 2 Guinéens, 14 Burkinabés et 01 Sénégalais sont arrêtés.



Cette patrouille mixte commandée par le chef du secteur forestier de Saraya est à son nième coup de force dans la zone. Ils ont été appréhendés dans le cadre de la lutte contre la coupe de bois et l’exploitation illicite de l'or, beaucoup de « délinquants ». Car cette partie du Sénégal est plus que envahie par les détracteurs aurifères et les braconniers qui favorisent la déforestation de cette contrée richissime en ressources...