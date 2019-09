Sapeurs-Pompiers : Le Président de la République instruit l’implantation d’une compagnie de secours dans l’enceinte du port de Dakar

Le programme spécial d’équipement de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, dont le premier lot a été présenté ce jeudi au président Macky Sall recevra une deuxième livraison en décembre prochain. Elle comprendra des vedettes de secours, des ambulances et des canoës de sauvetage, ce qui va rassurer en partie, les populations de Iles. Toujours dans son discours devant les différentes autorités des forces armées et du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le président Macky Sall a appelé à développer la formation sur la gestion des risques, les réflexes de prudence et de détresse. C’est dans ce sens qu’il a invité les membres du gouvernement à l'implantation d’une compagnie spéciale d’incendie et de secours dans l’enceinte du port autonome de Dakar, qui selon Macky Sall, polarise des risques majeurs.