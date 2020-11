Saourou Sène sur le dispositif sanitaire dans les écoles : « Toutes les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire »

Même si les autorités en charge de l'éducation rassurent sur les dispositifs pris pour une bonne rentrée scolaire, certains syndicalistes expriment leurs inquiétudes, en ce qui concerne le protocole sanitaire dans les écoles.



Pour le Secrétaire général du Saems, Saourou Sène, les enseignants se plieront au protocole sanitaire mis en place par les experts, non sans constater des irrégularités liées au manque d'eau et d'hygiène dans certains établissements scolaires.



À en croire le syndicaliste, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire. "il faudrait que le nettoyage systématique des établissements scolaires soit visible pour prétendre à une rentrée scolaire. Le gouvernement et les collectivités locales doivent travailler la main dans la main", préconise le secrétaire général du Saems...