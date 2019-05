Santi Sène Agne dans " Redevabilité" : « Des députés parlent beaucoup plus qu'ils ne travaillent... Les personnes handicapées souffrent et ont besoin d'une haute autorité pour améliorer leur condition de vie et d'existence. »

Le député maire de la commune de Sicap Liberté est l'invité de ce nouveau numéro de "Redevabilité". Son intégration à la 13ème législature, les positions qu'ils défend à l'Assemblée nationale, le membre du secrétariat exécutif de l'Alliance des Forces de Progrès en parle dans ce numero.

À en croire Santi Sène Agne, des députés qui font souvent leur show en plénière, sont aux abonnés absents durant les travaux de commission. Parlant de la situation des handicapés, le député de la majorité confie que la loi d'orientation demeure une très bonne chose tout en émettant des réserves sur l'applicabilité d'une telle volonté politique.

Le maire de la commune de Sicap Liberté est convaincu que seule l'existence d'une haute autorité pour les personnes vivant avec un handicap pourra définitivement mettre fin à leur souffrance.