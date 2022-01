Santé : un cas de fusion entre le coronavirus et la grippe détecté en Israël…

Une nouvelle vague du coronavirus portée par le nouveau variant Omicron déferle sur le monde. Cette nouvelle phase coïncide également avec la réapparition de Flurona en Israël.



C’est la rencontre dans un même organisme entre les virus responsables de la grippe et du coronavirus. Les médias israéliens font cas d’une femme enceinte non vaccinée chez qui a été découverte cette « nouvelle maladie ».



Admise à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva, elle a présenté des symptômes bénins et est sortie le 30 décembre dernier. Pour le moment, le monde scientifique ne sait pas grand-chose de la dangerosité de cette combinaison qui n’est pas une nouveauté.



Aux Etats Unis, plusieurs cas de double infection (covid-grippe) ont été décelés dès les premières heures de l’épidémie à coronavirus.



En Israël, la patiente chez qui le flurona a été diagnostiqué n’est pas un cas isolé. Plusieurs autres personnes atteintes de coronavirus seraient dans le même cas.