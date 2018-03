Santé publique : La commune de Guet Ardo dotée d'une ambulance médicalisée



Dans le cadre de la mise en œuvre du volet sanitaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) vient d'octroyer une ambulance médicalisée de dernière génération à la commune de Guet Ardo.



Cette ambulance dotée d'une cabine de conduite et des équipements modernes vient en appoint pour faciliter l'accès aux services de santé mais aussi améliorer la couverture universelle des citoyens.



Selon le maire de la commune Talibouya Ba, il s'agit d'une vieille doléance que le chef de l'Etat vient de concrétiser par le biais du PUMA. A l'en croire, l'ambulance permettra la prise en charge des urgences sanitaires dans cette localité, l'acheminement des femmes enceintes et l'évacuation des malades surtout à l'occasion de cérémonies religieuses.