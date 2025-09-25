Santé publique : Deux nouveaux cas de Mpox confirmés au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, ce 25 septembre dans un communiqué, la confirmation de deux nouveaux cas de Mpox. Ils ont été diagnostiqués la veille par l’Institut Pasteur de Dakar et sont identifiés comme des contacts d’un patient testé positif le 22 septembre.



Depuis l’apparition du premier cas importé le 22 août, le Sénégal a enregistré au total quatre cas, dont un déjà guéri. Trois patients restent hospitalisés au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, avec un état jugé stable.

Quarante-deux contacts sont actuellement suivis par les équipes médicales. Les analyses révèlent la présence du clade 1b pour le premier cas et du clade 2b pour le second.



Le ministère assure que toutes les mesures de prévention sont en place et appelle la population à renforcer la vigilance : lavage fréquent des mains, cuisson complète de la viande, éviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant des symptômes, et consulter rapidement en cas de signes suspects.