Santé : les hôpitaux de Kédougou et Sédhiou portent désormais les noms de Amath Dansokho et Amadou Tidiane Ba

Au titre des textes législatifs et règlementaires, le Président de la République, Son Excellence Macky SALL , lors du Conseil des Ministres de ce mercredi 20 janvier 2021 tenu en visioconférence, a décidé de renommer l’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kédougou « Centre hospitalier régional Amath DANSOKHO de Kédougou ». Un devoir de mémoire au natif de la Région, et fondateur du Parti de l'indépendance et du travail (PIT4). L’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Sédhiou est dénommé lui « Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou ». Enfin l’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kaffrine a été dénommé « Centre hospitalier régional Thierno Birahim NDAO de Kaffrine ».