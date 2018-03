Santé et sécurité au travail : Samba Sy annonce une nouvelle ère pour un travail décent

Administrations et travailleurs accordent leur violon pour mieux promouvoir le travail décent. Les acteurs se sont réunis autour d'un atelier pour lancer la vulgarisation du document politique national de sécurité et santé au travail. Un document cardinal selon le ministre pour se formaliser et se verser dans une meilleure protection sociale.