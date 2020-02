Santé et Hygiène publique : Suivi de la gestion des déchets biomédicaux.

Après une tournée consacrée à l'évaluation de la prise en charge des déchets biomédicaux par les structures sanitaires, le Dr Fatou Mbaye Sylla, directrice générale des établissements de santé, s'est prononcée sur la gestion de ces déchets biomédicaux, ce matin, à la plage du Cap manuel.

Elle appelle les autres structures privées à prendre exemple sur l'hôpital Aristide Le Dantec, et à s'assurer du bon fonctionnement et du suivi de la gestion des déchets biomédicaux jusqu'aux décharges publiques. Elle rajoute "qu'il faudrait que tout le monde y mette du sien pour que ce problème lié à l'environnement et à l'hygiène publique soit réglé définitivement."