Santé, éducation et accès aux ressources : Mobilisation pour l’accès des femmes à ces droits.

Aminata Touré, envoyée Spéciale du Chef de l’État, a présidé ce matin le lancement de la campagne de plaidoyer « Deliver for good » afin de favoriser des changements durables pour les filles et les femmes afin de faire avancer la réalisation des Objectifs de développement durable. Mme Touré a salué la sélection du Sénégal dans cette campagne et invité tout le monde à la mobilisation.