Santé communautaire : Un forum de trois jours pour échanger entre acteurs

Dakar va arbiter du 14 au 16 mars 2018, un forum sur la santé communautaire dont le thème retenu est “ Institutionnalisation de la santé communautaire “.



En point de presse hier, les acteurs sont revenus sur la question de l’importance de la santé communautaire et sur ce travail important qu’ils doivent abattre lors du forum.

Cette rencontre a pour but de "faciliter le partage d’expériences et de compétences sur la santé communautaire en vue de favoriser un renforcement institutionnel".







Il s’agira pendant ces trois jours d’échanger avec toutes les parties prenantes impliquées dans le développement de la santé communautaire pour aller vers "une forte appropriation par les collectivités territoriales et une meilleure prise en compte de cet aspect de la santé dans les cadres de concertation", dira la Coordonnatrice de la Cellule Santé communautaire au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Khady Seck...