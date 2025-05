Santé, bien-être et entrepreneuriat : Destination Succès déploie les produits et services de TIENS DS-COM au Sénégal

Le groupe TIENS est une multinationale qui propose des concepts offrant des possibilités liées à la prise en charge de sa santé, mais également de s’ouvrir des opportunités de disposer de revenus croissants.







Installé au Sénégal depuis 2012, TIENS Destination Succès - com est créé pour donner plus de visibilité à l'activité du marketing de réseau, à amener des gens à comprendre et à bénéficier des avantages de ce système. Il est également une représentativité de TIENS Group en Afrique. Au Sénégal, ses activités se sont multipliées. Des séances de formation et de mise à niveau sont régulièrement organisées à Dakar pour permettre aux populations sénégalaises désireuses de disposer des atouts afin d’améliorer leur niveau de vie.







Les nouveaux adhérents pour bénéficier des produits bio dont dispose le groupe TIENS, devront s'acquitter d'une somme de 160.000 francs CFA en guise d'inscription. Mais selon Evrard Sossoukpé, PDG de TIENS DS-COM, l’objectif n’est pas de procéder à la vente de ces produits servant de compléments alimentaires. Mais plutôt de l’utiliser pour disposer d’une bonne santé et de mener convenablement par la suite, ses activités. TIENS participe également à la formation d’entrepreneurs à travers le marketing relationnel. Le Groupe ouvre son réseau de recherche pour déployer ses produits bio faits à base de plantes chinoises qui sont déjà certifiés.



Mais TIENS participe aussi à l’autonomisation des populations, mais surtout à la résorption du taux de chômage qui est une réalité au Sénégal.