Santé : Trois enfants sénégalais convoyés en Israël pour des soins cardiaques

D’ailleurs, un communiqué des autorités diplomatiques de l’Ambassade d’Israël indique que les trois jeunes patients sénégalais sont accompagnés de deux mamans et d’une infirmière. Leur séjour va durer entre 2 et 6 mois selon l’évolution des traitements. Quant au voyage, il est totalement pris en charge par l’Ong Sach aidée de son partenaire Bruxelles Airlines. D’ailleurs, le Directeur du bureau de Dakar, Reinier Kappner était à la cérémonie de départ des 6 sénégalais tenue à la résidence de l’Ambassadeur d’Israël à Dakar, Roï Rosenblit, ce 17 septembre 2019.

Il est bon de rappeler que ces enfants constituent le deuxième groupe sélectionné par l’Ong Israélienne Save a child heart (SachCH) et l’Ambassade d’Israël à Dakar suite aux consultations faites sur 180 enfants à l’hôpital Albert Royer de Fann en 2017. Le premier groupe composé de sept enfants sénégalais atteints de myocardiopathie avaient été opérés en Israël entre juin et novembre 2018.



Ladite structure non gouvernementale qui a pris en charge nos trois jeunes compatriotes a aussi rappelé que ‘’plus de 5000 enfants ont déjà été traités par Sach en avril 2019. Ces derniers viennent de 59 pays dont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Nigéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, l’Ouganda, la Rd Congo…. Syrie, Gaza et la Cisjordanie’’.



Environ 50% des enfants traités sont originaires de la Palestine, de Jordanie, d'Irak et du Maroc. Plus de 30% sont originaires d'Afrique et le reste d'Asie, d'Europe orientale et des Amériques.