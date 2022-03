Santé : Spécialistes de la Radiothérapie, les physiciens médicaux en grève ce 21 mars.

Las d’être laissés en rade, après plusieurs démarches entreprises auprès du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) et de celui de la Fonction publique, les physiciens médicaux viennent de sonner le glas pour se faire entendre.



Pour manifester leur courroux face à leur situation qui, à leurs yeux, ‘’demeure inchangée’’ depuis plusieurs années, ils ont initié une grève ce lundi 21 mars 2022. Une manifestation qu’ils trouvent légitime face à leur volonté ferme de ‘’défendre leur profession, sans statut au sein de l’administration sénégalaise et par conséquent très sous-payés eu égard à (leurs) diplômes de niveau Bac + 7, et pourtant indispensables dans un service de radiothérapie’’.



Réunis autour d’un collectif, les physiciens médicaux réclament aujourd’hui, un meilleur traitement salarial. Cela passe, entre autres, par ‘’la reconnaissance des physiciens médicaux comme des professionnels de santé’’, mais aussi par leur ‘’intégration dans la fonction publique’’. Ne serait-ce que pour le rôle crucial qu’ils jouent dans le traitement des patients souffrant de cancer.



La preuve en est que, selon une déclaration écrite dudit collectif, ‘’au plan des instruments juridiques internationaux et de la législation nationale, aucun traitement en radiothérapie ne peut se faire sans l’implication d’un physicien médical. La radiothérapie, destinée à irradier une tumeur cancéreuse en prenant soin d'épargner les tissus sains environnants, intervient chaque année dans le traitement de plus 4 000 patients au Sénégal’’, a appris Dakaractu, à travers une note parvenue à la rédaction.



‘’Sans physiciens médicaux, point de radiothérapie, point d’intervention de radiothérapeute. Et pis cette grève met davantage en danger les patients’’, a confié le Dr Maguette D. la porte-parole de ce dit collectif. Ses collègues et elle, malgré leur petit nombre du fait de la complexité de leur métier, se comptent aujourd’hui, sur les doigts d’une main. ‘’Présentement au Sénégal, nous sommes 05 physiciens médicaux, 02 à l’Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye et 02 au Centre hospitalier Aristide Le Dantec et 01 à l’Hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba dans les services de radiothérapie et d’imagerie’’.



Il est bon de signaler que ‘’le physicien médical appelé radiophysicien est un professionnel de la santé qui a bénéficié d’une formation spécialisée dans les applications médicales de la physique. La durée de la formation est longue et dure minimum Bac +7. Master II en physique + 2 ans de spécialisation en physique médicale. Cette formation n’existe pas pour le moment au Sénégal. Nous avons toutes été formées à l’étranger avec l’aide de l’Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) et de la Coopération française. La formation coûte excessivement chère’’, a indiqué la source.