Santé/Remise d'équipements : près de 400 millions de francs CFA financés par le Canada au profit des populations du sud.

Des équipements médicaux, des véhicules pick-up, du matériel informatique, des groupes électrogènes, des tentes, mais aussi du matériel agricole, de coiffure, de restauration, des appareils électroménagers, entre autres équipements d'une valeur avoisinant 400 millions de francs CFA, ont été offerts par l'État canadien avec la participation du Luxembourg, à l'État du Sénégal.

Les divers dons ont été réceptionnés par Abdoulaye Diouf Sarr le ministre de la santé et de l'action sociale, au sein dudit ministère, ce mardi au bénéficie des populations du sud. Tout ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Amélioration de la santé et du bien être des femmes et des adolescentes du sud du Sénégal " (SDAFSS).

Toutefois, madame Cécile Compaoré Zoungrana, la représente de l'UNFPA Sénégal, à la suite de cette réception d'équipements, invitera les bénéficiaires à documenter l'utilisation qui sera faite de ce matériel divers, afin de montrer avec évidence combien de vies ont pu être sauvées et changées. L’UNFPA pour sa part, continuera d’accompagner le gouvernement dans ses efforts pour rendre accessibles les produits de santé de la reproduction dans toutes les structures sanitaires à travers le pays.