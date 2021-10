Santé Oculaire : La perte de productivité due aux déficiences visuelles et à la cécité s’élève à 410,7 milliards de dollars chaque année dans le monde.

« Le monde entier est confronté à une crise mondiale de soins oculaires et sans actions immédiate dans le monde et au Sénégal, des millions de personnes perdront inutilement la vue », c’est ce qui ressort de l’atelier de partage entre les journalistes et le programme santé oculaire du Sénégal.



Cette rencontre qui s’est tenue ce matin en perspective de la célébration de la journée mondiale de la vue, a permis de comprendre que « plus de 2,2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, souffrent d’une déficience visuelle, dont quatre fois plus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. »



Une situation qui impacte considérablement la productivité mondiale et les chiffres font état de près de 410,7 milliards de dollars perdus chaque année dans le monde à cause de la déficience visuelle et à la cécité.



C’est dans ce sens que Salimata Bocoum, la directrice de Sightsavers lance un appel aux autorités sénégalaises et les populations, notamment à des actions pour la disponibilité des services de santé oculaire solides et inclusifs pour réduire le nombre de cas de cécité évitable...