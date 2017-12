Santé : « Mbacké plaide pour un hôpital et une meilleure qualité des soins » ( Fatou Mbaye, députée )

La commune de Mbacké a plaidé ce jeudi, en marge du vote de budget du ministère de la santé et de l’action sociale, par la voix de sa députée Fatou Mbaye, un soutien plus appuyé en termes d’hôpitaux et de poste de santé, dont sa commune manque cruellement...