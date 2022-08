Santé /Libération de leurs collègues, Augmentation de salaire : And Gueusseum vers une marche Nationale.

Pour demander la libération de leurs camarades de Tivaouane et lutter contre l’arbitraire à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour, et face à l'incapacité des ministères en charge de l'application des augmentations du salaire des agents délibérément omis, And Gueusseum appelle l’ensemble des militants et sympathisants à la marche nationale qui se tiendra à Thiès le samedi 27 août 2022 à partir de 09h, mais aussi à celle des travailleurs des collectivités territoriales en rade, fixée le 23 août 2022.



Tout en saluant la décision de l’État de fermer l'Hôpital Aristide Le Dantec, selon eux, pour éviter d'autres situations macabres comme celle regrettables et récurrentes vécues à Linguère, Louga et tout récemment à Tivaouane, et ce malgré certains impairs, des services de l'hôpital.



Ansi, dans la même veine et loin de toute considération subjective, tout en respectant le droit et le choix d'autres citoyens engagés dans des combats sur le foncier et sur le montage financier, And Gueusseum qui s'en démarque, considère que le plus important pour les populations, le personnel et l’État, c'est de disposer dans les délais requis d'un établissement hospitalier de dernière génération à même d'offrir, au delà des soins de qualité supérieure, d'assurer des missions de recherche et de formation de nos ressources humaines.



Toutefois, dans sa déclaration de ce lundi, And Gueusseum a aussi démontré l’exigence pour eux de faire recouvrer, à la fin des travaux, un hôpital aux normes avec l'intégralité du personnel actuel de HALD avec une sécurisation de la rémunération des agents durant la séquence temporelle (un an et demi) que durera la reconstruction.



Sous ce rapport, il félicite Monsieur le Président de la République pour la réalisation de toutes ces infrastructures servant à combler les gaps en plateaux techniques de notre pyramide sanitaire et invite leurs camarades, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, à rejoindre leurs postes d'affectation et à se mettre au service des populations pour lesquelles ils ont été recrutés, quelles que soient les difficultés de démarrage et d'adaptation subséquemment...