Santé : Les travailleurs de l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) réclament l’audit de la gestion

Coordinateur du Cadre unitaire des travailleurs de l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) qui regroupe en son sein 5 syndicats, Mamadou Moustapha Seck a peint la structure qui l’emploie sous les traits d’un établissement sanitaire en difficulté. Le syndicaliste qui réagissait à l’issue d’une Assemblée générale des travailleurs de l’ex-Cto, a déclaré que ‘’Hoggy est dans une situation dramatique. Il est dans une situation de crise à cause de certains services dits ‘’vaches laitières’’, laboratoires, radiographie, maternité, pharmacie qui fonctionne à 30% de leur capacité et c’est au risque des populations. Nous pensons que le directeur a d’autres urgences. Alors que Hoggy manque même de réactifs’’, a dit M. Seck.



Celui-ci a également listé, les manquements reprochés au directeur général de Hoggy. Ses collègues et lui pestent contre le Dg qui, selon eux, s’emploie plus à changer les carrelages, gérer des marchés au lieu de mettre lesdits services vitaux dans des conditions adéquates. Des conditions qui, disent-ils, sont nécessaires pour prendre en charge les malades. C’est d’ailleurs fort de tout cela qu’ils ont invité les autorités à prendre leurs responsabilités. ‘’La responsabilité des autorités étatiques est engagée si la situation de Hoggy empirait. Nous réclamons l’audit de la gestion pour le fonctionnement de l’hôpital’’. Mieux, poursuit-il, le personnel est engagé à mener la bataille syndicale sans concession ni négociations'’, avertit-il.



Il est à signaler que le chargé de communication de Hoggy, Tom Gueye, contacté pour recueillir la réplique du Dg de Hoggy a fait savoir que la direction générale n'entendait pas réagir.