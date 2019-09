Santé : Les organisations de la Société civile en conclave pour l’atteinte des Objectifs de développement durable

Les Organisations de la Société civile (Osc) veulent, dans leur volonté de jouer pleinement leur rôle au profit des populations, se sont mises autour de la table pour arrondir certains angles. Ce, en phase avec l’Etat du Sénégal qui s’est engagé à réaliser les objectifs de développement durable (Odd) à travers le Plan Sénégal émergent (Pse). Plan qui est le référentiel national de la politique économique et sociale à l’horizon 2035. C’est dans ce sens que, s’inscrivant dans la logique d’atteindre ces dits objectifs, les Osc ont tenu à participer à la promotion de la santé, à l’effort de service et ont contribué activement à la veille et au contrôle citoyen. Dans cette perspective, une rencontre de 48 heures réunissant les membres de ces Osc s’est ouverte ce lundi 23 septembre 2019 à Dakar.



Au cours de cette rencontre, Amadou Cissé, le coordonnateur national du Réseau santé, sida et population du Congad (Conseil des organisations non-gouvernementales d'appui au développement) s’est réjoui de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’un échange et de partage pour l’appropriation de l’Odd3 en partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Action sociale (Msas). Une rencontre qui se veut une occasion de promouvoir la santé pour tous, l’accès universel à la santé et au bien-être social d’ici 2030.



La société civile, dira M. Cissé, a toujours été aux côtés de l’Etat pour participer à la politique sanitaire et sociale au Sénégal. Il a relevé la nécessité de changer ‘’de paradigme. Car, il ne s’agit plus maintenant de parler santé mais plutôt de l’inclusion sociale. Les populations doivent, selon lui, avoir un service de santé de qualité et pouvoir accéder facilement aux services sociaux de base.







Dr Cheikh Anne de la Direction de la planification, de la recherche et des statistiques du Msas de rebondir sur le rôle très important que jouent les Osc dans l’accomplissement de la politique de son département ministériel. Dans ses propos, il a évoqué l’objectif de cet atelier qui, dit-il, vise à renforcer la participation active et l’appropriation des acteurs de la Société civile pour une contribution de qualité aux politiques et programmes de santé.