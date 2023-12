Santé : "Les MTN sont la cause de 45 % des décès au Sénégal." (CT ministère de la Santé)

La conseillère technique du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Aïssatou Diop, a révélé lors du colloque que les MNT sont la cause de 74 % des décès dans le monde et de 45 % au Sénégal. Selon elle, parmi les maladies non-transmissibles, nous retrouvons des maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, la maladie rénale chronique. "Dans un monde où ces infections représentent la première cause de mortalité, il est de notre devoir de mobiliser nos efforts collectifs pour construire une communauté forte face à ce défi majeur de la santé mondiale", a-t-elle expliqué.





Selon l’OMS, les maladies non-transmissibles représentent une part significative des décès au Sénégal avec des conséquences profondes sur la qualité de vie de nos concitoyens.





À l'en croire, les MNT trouvent leurs racines dans notre mode de vie marqué par une alimentation excessive en gras, en sel et en sucre, la consommation de tabac et d’alcool...