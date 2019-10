Santé : Le réseau international de renforcement des systèmes de santé à nouveau opérationnel

Le réseau international de renforcement des systèmes de santé au Sénégal est à nouveau opérationnel, trois ans après sa création. Officiellement relancé ce vendredi lors de la cérémonie de clôture de la 12e université francophone de Dakar en promotion de la santé par l’Ong Action-Développement (Acdev), il va en effet, s’intéresser à la faiblesse des systèmes de santé en Afrique et dans les pays du nord, à la désarticulation des systèmes, au manque de cohésion entre les différents programmes.







Il s’agira, selon Cheikh Tidiane Athié, le président de l’Ong Acdev, de faire des recherches, des formations sur beaucoup d’aspects qui sont essentiels et qui sont des sujets de santé publique qui peuvent contribuer au renforcement de nos systèmes de santé. Beaucoup de plaidoyers seront aussi faits dans les pays et dans les instances nationales et internationales.



Profitant de l’occasion, Cheikh Tidiane Athié s’est exprimé sur la situation sanitaire actuelle du Sénégal. Selon lui, il y a encore beaucoup de choses à faire concernant le système sanitaire du Sénégal. «Il y a une très grande réflexion à faire pour trouver les voies et moyens pour régler beaucoup de problèmes inhérents à notre système de santé. Je crois qu’aujourd’hui on est dans cette voie au Sénégal. La réflexion est tout à fait engagée mais, il faudra qu’on aille encore beaucoup plus loin pour voir comment harmoniser nos façons de voir (la situation), apprendre des autres pays et voir quelles sont les meilleures expériences».